Turnerin Frysak und Co. lösten WM-Ticket

Werbung

Österreichs Kunstturnerinnen gelang bei der Europameisterschaft im türkischen Antalya eine hervorragende Teamleistung. Mit dem dritten Punkterekord hintereinander bei Großereignissen (nun 147.497) sicherten sich die Langenzersdorferin Bianca Frysak und Co. den zwölften Rang und damit auch den Startplatz als komplettes Team bei der Olympia-Qualifikations-WM im Herbst.

Frysak, Debütantin Leni Bohle (Anm.: aus Vorarlberg) und die Routiniers Selina Kickinger (NÖ), Alissa Mörz und Charlize Mörz (Burgenland) gelang eine Performance nahe am Optimum, nur ein Patzer am Schwebebalken kam in die Wertung. Trainer Gerrit Beltman war sehr zufrieden: „Die Turnerinnen haben das wirklich sehr gut gemacht. Das war das Beste, das sie bringen können. Ich freue mich.“

Auch die Weinviertlerin Frysak, die nach vier Jahren endlich wieder EM-Luft schnuppern durfte, strahlte: „Ich konnte alles zeigen, was in mir steckt, richtig cool. Dabei war es ja schon komisch, weil damals war ich das Küken und jetzt bin ich eher die TeamMama (lacht). Aber die Rolle taugt mir und ich bin extrem stolz auf die Mädels.“ Den Turnerinnen-Team-Europameistertitel gewann Großbritannien vor Italien und den Niederlanden.

Im Einzel gab‘s historisch gutes EM-Ergebnis

Und wie lief es in den Einzeln? Fast noch besser, den es gab das bislang beste österreichische Turnerinnen-Top24-Mehrkampf-Finale bei einer Europameisterschaft: Kickinger erreichte den 18. Platz – um drei Positionen besser als in der Qualifikations-Rangliste.

Frysak, ursprünglich nur zweite Ersatzturnerin für das Finale, rutschte im letzten Augenblick noch ins Feld und nutzte die Chance: Die 24-Jährige schloss die Entscheidung der besten Turnerinnen Europas auf Platz 21 ab. Sie blieb im Finale wegen zweier Stürze vom Schwebebalken zwar hinter ihrer Qualifikations-Leistung zurück. Doch da sie dieses Schicksal mit anderen Finalistinnen teilte, konnte sie sich in der Platzierung dennoch weiter nach vorne arbeiten:

„Ich habe erst beim Aufwärmen als Reserveturnerin erfahren, dass ich mitturnen darf. Meine Freude war riesengroß, aber gleichzeitig war es doch auch ein Schock, weil ich nicht mehr damit gerechnet hatte. Es ist dann nicht ganz optimal gelaufen – aber 21. von Europa, was will man mehr, ich bin stolz auf dieses Ergebnis.“