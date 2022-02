Weltmeister aus Italien zu Gast in Stockerau

Die mehrfachen Sportaerobic- Welt- und Europameister Davide Donati und Michela Castold waren Mitte Jänner zu Gast in Stockerau und studierten mit den Mädchen des FAC Gitti-City Stockerau neue Choreografien ein.

Die beiden Spitzenathleten, die 2021 Gold für Italien bei der Weltmeisterschaft in Baku in der Kategorie Mix Pair gewonnen haben und danach zurücktraten, geben ihre wertvolle Erfahrung nun als Coach weiter. Die Sportaerobic-Küren mit tänzerischen und akrobatischen Elementen sollen in Zukunft an künstlerischem Wert gewinnen und einen eigenen Stil oder eine Geschichte repräsentieren.

Tarzan, High School Musical, The Rocky Horror Picture Show, Amadeus, Rapunzel, Rio und Cabaret sind nur wenige der einstudierten Stücke, auf die man 2022 bei den nationalen und internationalen Wettkämpfen bei den Stockerauer Kids, die leuchtende Augen hatten, gespannt sein darf. Für Gitti-City-Chefin Brigitte Scheidl ein Gewinn: „Sie waren schon im Sommer bei uns und den Mädels gefällt es. Auch wenn ihr Training absolut fordernd ist.“