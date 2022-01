Spurt am Schluss brachte Handballern wichtigen Sieg

UHC Müllner Bau Stockerau

Nach der Auswärtsniederlage gegen Ferlach vergangene Woche waren die Lenaustädterinnen in Graz schon etwas unter Zugzwang, wollen sie sich doch in der Tabelle wieder nach oben kämpfen. Doch erneut hatte Trainer Moshe Halperin nur einen ziemlich kleinen Kader zur Verfügung.

Das Match war deshalb bis zum Schluss ein echter „Krimi“: Die Mädels von Halperin konnten zwar immer wieder in Führung gehen, doch die Grazerinnen hielten stark dagegen. Mehr als ein Drei-Tore-Vorsprung gelang den Stockerauerinnen nicht. Vor allem in der Deckung und im Angriff kämpften die Gastgeberinnen stark und machten es dem Gast schwer, seine Angriffe durchzubringen. Nach 55 Minuten stand es 25:25, erst ein starkes Finish brachte Kapitänin San dra Hart und Co. den 30:27-Auswärtssieg. Stark war auch Maria Lauermann, mit acht Treffern beste Werferin.

Halperin fiebert schon dem nächsten Spiel entgegen: „Die Partie gegen die MGA Fivers wird ein echtes Vier-Punkte-Spiel im Hinblick auf den dritten bzw. vierten Platz.“

Union APG Korneuburg

Im Vorfeld der Partie gegen Ferlach/Feldkirchen hatten die Weinviertlerinnen mit einigen Ausfällen zu kämpfen, weshalb eine sehr junge Mannschaft am Feld stand. Da sich in der ersten Hälfte keines der beiden Teams entscheidend absetzen konnte, stand es zur Pause 13:12 für die Heimmannschaft.

In der zweiten Hälfte gelang es Feldkirch allerdings, den Vorsprung stetig zu vergrößern. Sowohl deren aggressive Deckung als auch die mangelnde Chancenauswertung der Korneubur gerinnen bescherte ihnen den Sieg. „Wir haben sehr engagiert gekämpft, aber in Halbzeit zwei ist uns leider der Faden gerissen“, seufzte Trainer Peter Schildhammer.