Zu einem unschönen Vorfall kam es im Nachwuchsbereich der Union Korneuburg – noch bevor die Coronakrise Österreich so richtig in Beschlag nahm.

Die Eltern einer U12-Spielerin wiesen – noch vor den ersten Maßnahmen der Regierung – in einer WhatsApp-Gruppe auf die Gefahren des neuen Virus hin. Die Mutter, die als Ärztin arbeitet, meint: „Ich sah es als meine Pflicht, aufzuklären und zu informieren und eben gerade auch diese Plattform zu nutzen.“

Dennoch fühlte man sich von Vereinsseite nicht ernstgenommen. Das gipfelte laut Aussage der Mutter des Kindes in einer Entfernung aus jener Gruppe, dem Ausschluss der Spielerin sowie einer Klagsandrohung. „Dies ist auch in einer Mail schriftlich festgehalten“, meint die Mutter dazu. „Das Schlimme dabei ist, dass unsere Adoptivtochter von der ganzen Geschichte und vom Ausschluss (noch) nichts weiß. Ein unschuldiges Kind wird bestraft, weil die Eltern ihre Sorge zum Ausdruck brachten? Wir wollten lediglich auf die kommende Gefahr hinweisen, die ja jetzt bereits allgegenwärtig ist.“

Auf Nachfrage beim Verein gab es seitens der Sektionsleitung um Gerald Pojmann folgende Antwort: „Im Gegensatz zu dieser verharm losenden Darstellung wurden in der Whats App-Gruppe andere Eltern sowie die Trainer, die nicht ihrer Meinung folgten, herabgewürdigt. In weiterer Folge wurde dem kompletten Verein inkorrekterweise Fehlverhalten und Ignoranz zur Covid-19- Krise vorgeworfen und die Behörden zum Vorgehen gegen den Verein aufgefordert.“

Nur Information: Klage war nie ein Thema

Deshalb zogen Pojmann und Co. die Konsequenzen: „Da ein solches Verhalten wohl in keinem Verein geduldet würde, erfolgte daraufhin in der Sektionsleitung der Beschluss, die Mitgliedschaft der Familie umgehend zu beenden.“ Pojmann fügt aber noch hinzu: „Es ist uns bewusst und wird von uns zutiefst bedauert, dass damit auch das richtigerweise unschuldige Mädchen betroffen ist.“

Zum Thema Klagsandrohung fügt er noch hinzu: „Tatsache ist vielmehr, dass unser Vereins präsident (Anwalt Marius Garo, Anm.) in dieser Funktion in den Schriftverkehr eingebunden wurde – mit dem Ersuchen um Kenntnis und Nachfrage zu weiteren Schritten. Das ist in keiner Weise eine Klagsan drohung.“