Die Spielgemeinschaft Bisamberg/Hollabrunn startet sowohl bei den Damen als auch bei den Herren am 28. September in die neue Saison. Dabei spielen die traditionsreichen Volleyballvereine künftig unter einer neuen Marke: Durch die gemeinsame Identität der Sportunion nennen sie sich nun die UNION volleys.

„Unser Ziel ist es, den Volleyballsport im Weinviertel gemeinsam weiterzuentwickeln“, so Robert Prinz, der Obmann der Sportunion Bisamberg. Durch den Zusammenschluss zählen sie mit über 120 Jugendlichen zu den größten Nachwuchsvereinen Österreichs.

„Mit Nikolic trainiert die Damen ein echter Profi“

Auch durch die Mitbegründung des regionalen Ausbildungszentrums für Volleyball (RAZ) sorgen sie an 14 Standorten für eine hochwertige Sportausbildung der Kinder und Jugendlichen im Weinviertel. Um den Nachwuchs außerdem zeitgerecht an das Niveau heranzuführen, wird auch in den Landesligen mit den Junioren gespielt.

Auch im Erwachsenenbereich ist die Spielgemeinschaft stark vertreten. Die UNIONvolleys spielen in der kommenden Saison mit sehr jungen Teams in den zweiten Bundesligen Nord der Damen und Herren. Das Ziel der Damen ist das Erreichen des Meister-Play-offs, das der Herren, die gerade erst aufgestiegen sind, der Klassenerhalt.

„Mit Zoran Nikolic trainiert die Damen ein echter Profi, der im Vorjahr noch in der zweiten deutschen Bundesliga eine Damentruppe betreut hat. Die Herren haben mit dem ehemaligen Nationalteam-Kapitän Boris Kostresevic als Trainer auch die besten Bedingungen“, ist Prinz überzeugt.

So sind alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Saisonbeginn geschaffen. Die Damen bestreiten ihr erstes Spiel in Dornbirn und die Herren in Mils, bevor eine Woche später die ersten Heimspiele in der AHS Korneuburg anstehen. Vor allen Heimspielen werden außerdem Jugendturniere in der AHS veranstaltet, um weitere Zuschauer anzuziehen und den Jugendlichen einen Eindruck vom „Profi“-Volleyball zu vermitteln.

„Die Erfolge der letzten Jahre machen jedenfalls Lust auf mehr, die Vorfreude auf die kommende Saison ist schon groß“, freut sich Prinz.