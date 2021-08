Bevor bei den UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn am 25. September die neue Saison mit zwei Heimspielen startet, ist noch viel zu tun. Während die Damen der 1. Bundesliga, sprich Austrian Volley League Women, bereits seit Anfang August wieder voll im Balltraining stehen, begann für die Herren der 2. Bundesliga in dieser Woche die Vorbereitung.

Mit dabei ist bei den Frauen nicht nur das neue Trainerteam – mit Danuta Brinkmann kam ja eine ehemalige Profispielerin in Deutschland und Ex-Nationalteamspielerin Polens ins Weinviertel, die bereits seit über zwei Jahrzehnten Trainerin in Deutschland war –, sondern es absolvieren auch einige poten zielle Neuzugänge Probetrainings. „Es sind gerade fünf oder sechs Neue im Training und wir schauen dann, wie viele davon wirklich bleiben werden“, erklärte Simon Tribelnig, der Sportliche Leiter. „Aber wir werden uns auf jeden Fall noch verstärken.“

Bei den Herren gibt es am Kader hingegen bisher keine großen Veränderungen. Ein Trainingslager im klassischen Sinn wird es für die UNIONvolleys heuer nicht geben, dafür sind mehrere intensive Trainingsblöcke zu Hause das Mittel der Wahl. Einer davon fand bereits am Wochenende statt.

Fixiert wurden bei den Damen außerdem schon Test spiele gegen den Zweitligisten Purgstall am 26. August und 2. September. Geplant sind im Laufe des Sommers darüber hinaus noch Teilnahmen an Vorbereitungsturnieren, wann und wo diese stattfinden werden, ist aber noch nicht klar. „Wir werden uns aber auf jeden Fall bestmöglich vorbereiten“, so Tribelnig.

Nachwuchs

Erfreuliches gibt es indesaus der Jugendabteilung zu berichten: Der Nachwuchs der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn zeigte vergangene Woche nämlich einmal mehr seine Klasse.

Bei den österreichischen Beachvolleyball-Meisterschaften der Altersklasse Unter-15 im burgenländischen Podersdorf eroberte der Hollabrunner Paul Hohenauer mit seinem Partner Daniel Ratz-Michal den dritten Platz, Katharina Leeb und Miriam Eliskases wurden als reine Hollabrunner Paarung sogar Zweite. Sie schlossen den ersten Tag zudem ohne Satzverlust ab und mussten sich erst im Finale den späteren Siegerinnen geschlagen geben.