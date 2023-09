Freundschaftsspiel TSU Leitzersdorf gegen TCS Sierndorf

Am Samstag, 9.9.2023 fand das Tennis Freundschaftssspiel gegen den TCS Sierndorf statt. Als erstes erfolgten zwei Herrendoppel auf den beiden Tennisplätzen. Anschließend folgten 4 Mixed Doppel Spiele mit Damen & Herren. Dann kam die Mittagspause und es gab Käsekrainer, Bratwürstel und Cevapcici mit Pommes. Dazu selbstgemachte Saucen und gutes Gebäck. Die Spieler und Spielerinnen vom TCS Sierndorf waren sehr offen und kontaktfreudig und es wurde in gemütlicher Runde gegessen. Daraufhin folgten noch 2 Mixed Doppel und am Nachmittag verabschiedeten wir uns alle voneinander. Gerne kann so ein Tag jederzeit wieder stattfinden ;)