Den UNIONvolleys fehlte die Konstanz

Für die UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn standen am Samstag die nächsten Meisterschaftsspiele auf dem Programm. Die Damen mussten auswärts gegen die Vorjahresmeisterinnen, die Steelvolleys Linz-Steg, antreten. Die Herren spielten ebenfalls auswärts gegen HIB Volley Graz.

Austrian Volley League Women

Gegen die übermächtigen Gegnerinnen taten sich die Weinviertlerinnen von Beginn an schwer. Vor allem die Annahmeleistung war gegen die Oberösterreicherinnen ausbaufähig, weshalb den Gastgeberinnen einige Service-Serien gelangen. Das Ergebnis fiel daher deutlich zugunsten der Vorjahresmeisterinnen aus. Sie gewannen mit 25:16, 25:10 und 25:12. „Wir haben einfach sehr viele junge Spielerinnen, die nicht die Konstanz haben, die man bräuchte, um gegen eine sehr gute Mannschaft zu bestehen“, erklärte Co-Trainer Stefan Potyka.

Zumindest eine Hollabrunnerin, die aus dem Nachwuchs der UNIONvolleys kommt und mittlerweile für die Steelvolleys aufschlägt, hatte aber allen Grund zur Freude. Die 18-jährige Emma Hohenauer war mit 17 Punkten die Topscorerin.

Nach der deutlichen Niederlage ist für die UNIONvolleys klar: Im Heimspiel gegen die Erzbergmadln Trofaiach/Eisenerz am Samstag soll eine deutlich bessere Leistung geboten werden.

Austrian Volley League Men 2

Die Herren reisten ohne ihren etatmäßigen Zuspieler Sebastian Fluch nach Graz. Johannes Maurer sprang deshalb auf dieser Position ein. Vor allem im ersten Satz machte den Weinviertlern allerdings die Annahme zu schaffen, er ging daher mit 25:23 an die Grazer. Die Sätze zwei und drei verliefen besser und die UNIONvolleys entschieden sie mit 25:17 und 25:23 für sich.

Aufgrund vergebener Matchbälle im vierten Satz, der schließlich mit 26:24 an die Hausherren ging, musste die Entscheidung im fünften Satz fallen. Dabei erwischten die Grazer den besseren Start und gewannen mit 15:12. Das Spiel ging daher mit 3:2 an HIB Volley Graz. „Grundsätzlich sind wir zufrieden, sind aber der Meinung, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen hätten können“, ist Libero Alexander Jirgal überzeugt.

Das Ziel nach zwei Fünf-Satz-Partien zum Saisonauftakt ist für die UNIONvolleys daher klar: In den kommenden Spielen sollen drei Punkte her, um den Platz in der oberen Hälfte der Tabelle abzusichern.