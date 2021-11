Eine 16-Jährige als großer Lichtblick für UNIONvolleys

Austrian Volley League Women

Die Damen der UNIONvolleys aus Bisamberg/Hollabrunn schlossen am Samstag mit einem Auswärtsspiel gegen die Wildcats Klagenfurt die Hinrunde ab. Nach den klaren Niederlagen zuletzt waren die Vorzeichen mit einigen Ausfällen auch diesmal nicht gut, so konnte etwa nur eine Mittelblockerin die Reise nach Kärnten antreten.

Dennoch starteten die Weinviertlerinnen stark und konnten den ersten Satz für sich entscheiden. Zwar verloren sie den zweiten Satz mit 10:25 dann deutlich, den dritten Satz gewannen sie aber mit 25:23 und sicherten sich wenigstens den zweiten Punkt in der diesjährigen Meisterschaft.

Sonderlob und Zuversicht für die Rückrunde

Dabei freute sich Trainerin Danuta Brinkmann über eine Tatsache besonders: „Da haben wir einen großen Rückstand aufgeholt und den Satz dann noch gewonnen. Das macht mir Mut.“ Da sie die letzten beiden Sätze dann mit 22:25 und 9:15 an die Wildcats abgeben mussten, verloren sie am Ende knapp mit 2:3.

Besonderes Lob von der Trainerin gab es nach dem Spiel für die erst 16-jährige Zuspielerin Emma Hohenauer, die am Mittelblock einsprang und ihre Aufgabe auch dort gut meisterte. Aufgrund der guten Leistung der gesamten Mannschaft ist Brinkmann für die Rückrunde positiv gestimmt. „Die Mädels haben sich mental wieder aufgebaut und spielen jetzt einen ganz anderen Volleyball als noch im letzten Jahr“, erklärte sie.

2. Bundesliga Herren

Die Herren der UNIONvolleys bestritten am Wochenende gleich zwei Spiele. Sie traten am Samstag auswärts gegen die Steelvolleys Linz/Steg an und konnten das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden. Am Sonntag trafen sie dann zu Hause auf den VC Mils und gewannen abermals mit 3:1. Damit ist man neuer Erster.

„Das war genau das, was wir uns erhofft haben. Die zwei Sätze, die wir verloren haben, waren zwar nicht notwendig, aber wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung“, resümierte Diagonalangreifer Alexander Jirgal und fügt noch hinzu: „Wir sind mit der Stimmung innerhalb des Teams gerade sehr zufrieden. Auch wenn Leute nicht spielen, wird von draußen immer gut angefeuert.“