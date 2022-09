Feriencamp in Bisamberg begeisterte

Werbung

Nach dem Camp in Hollabrunn stand kurz vor Ferienende noch das Beachvolleyball- und Balla- Balla-Camp der UNIONvolleys in Bisamberg an. Obwohl das Camp in der Halle eröffnet wurde, besserte sich das Wetter stetig und die Kinder kamen auf genug „Sand-Zeit“.

Großer Dank gilt hier der Raiffeisenbank Korneuburg, welche die UNIONvolleys schon seit mehreren Saisons unterstützt und dieses Camp durch Alexandra Klaus eröffnete. 38 Kinder von vier bis zwölf Jahren nahmen teil. Die Jüngsten übten sich fünf Tage lang in den verschiedensten Ball- und Abschlagspielen, während die Größeren ihre Beachvolleyballkünste verbessern und einige neue Fähigkeiten erlernen konnten.

Mittags versorgte „Die Sandburg“ im Florian-Berndl-Bad die Kinder mit einem guten Mittagessen, sodass alle am Nachmittag gestärkt nochmals ihr Bestes geben konnten. Neben dem ganzen Training durfte allerdings auch der Spaß nicht zu kurz kommen; deshalb gab es auch einen Freibad-Nachmittag, an dem die Kinder nach Herzenslust planschen, schwimmen und tauchen sowie die Wasserrutsche ausgiebig testen konnten.

Wichtige erste Wettkampferfahrungen

„Der Spaß und die Freude am Sport stehen bei so einem Camp im Vordergrund, nur so kommen wir weiter und können Leistung aufbauen“, sagt Simon Kosnopfl, sportlicher Leiter des Camps. Beim Abschlussturnier in Beachvolleyball und bei den Jünge-ren in Ball-über-die-Schnur konnten die Kinder dann noch Wettkampferfahrungen sammeln und zeigen, was sie die Woche über gelernt hatten.

Alles in allem war es ein rundum gelungenes Camp. „Das Feedback der Teilnehmer und Eltern war positiv. Deshalb hoffen wir, diesen Schwung mitnehmen und noch mehr Kinder und Jugendliche für (Beach-)Volleyball begeistern zu können“, meinte Organisator Tobias Micheli.