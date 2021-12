Gemischte Gefühle bei den UNIONvolleys

Austrian Volley League Women

Für die Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn stand am Sonntag das nächste Spiel auf dem Programm. Sie traten auswärts gegen die Erzbergmadln Trofaiach/Eisenerz an, wobei die Erwartungen nach der knappen 2:3-Niederlage gegen die Steirerinnen in der Hinrunde hoch waren.

Allerdings erwischten sie einen schlechten Start und verloren den ersten Satz klar mit 10:25. „Da waren die Mädels nervös und angespannt und konnten nicht das abrufen, was sie eigentlich können“, erklärte Trainerin Danuta Brinkmann. Im zweiten Satz fanden die UNIONvolleys dann langsam zu ihrem eigentlichen Leistungsvermögen zurück und hielten gut mit.

Am Ende mussten sie sich aber dennoch mit 19:25 geschlagen geben. So nahm Brinkmann im dritten Satz einige Umstellungen vor. „Das hat dann leider auch nichts mehr geholfen“, fasste die Trainerin den Satz, der mit 25:17 an die Erzbergmadln ging, zusammen. Daher verloren sie im Endeffekt klar mit 0:3.

2. Bundesliga Herren

Für die Herren der UNIONvolleys verlief das Wochenende erfreulicher. Sie spielten auswärts gegen Salzburg, taten sich gegen den Tabellenletzten aber teilweise schwer. Nachdem sie den ersten Satz 25:21 gewonnen hatten, verliefen die Sätze zwei und drei deutlich knapper, wobei sie zwischenzeitlich auch einem Rückstand hinterherliefen. Mit einer guten Blockleistung entschieden sie die Sätze aber mit 25:23 und 29:27 für sich und gewannen daher mit 3:0. Damit feierten sie den neunten Sieg im neunten Saisonspiel.

„Es war nicht unsere beste Leistung, aber dadurch, dass wir viel getauscht haben und jeder Spielzeit bekommen hat, sind wir trotzdem zufrieden“, erklärte Diagonalangreifer Alexander Jirgal. Das Spiel war gleichzeitig das letzte des Jahres, weiter geht es nach einer längeren Unterbrechung erst am 15. Jänner gegen Lenzing.