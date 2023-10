Großer Jubel bei den UNIONvolleys

Grund zum Feiern hatten die UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn am Samstag. Sowohl die Damen als auch die Herren siegten mit 3:0. Für die Damen war es der erste Sieg der noch jungen Saison, auch die Herren schrieben nach zwei Fünf-Satz-Partien erstmals voll an.

Austrian Volley League Women

Die Damen der UNIONvolleys traten in ihrer Heimhalle in Korneuburg gegen die Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz an. Bereits vor der Partie war klar: Gegen die Steirerinnen würde die Mannschaft von Cheftrainer Jan Timko mehr Chancen vorfinden als gegen die starken Gegnerinnen in den ersten beiden Meisterschaftsrunden.

Dementsprechend motiviert gingen die Weinviertlerinnen dann auch ins Spiel und gewannen den ersten Satz mit 25:19. Im zweiten Satz sah es zunächst nach einem klaren Satzgewinn für die UNIONvolleys aus, hatten sie zwischenzeitlich doch bereits sieben Punkte Vorsprung. Die Erzbergmadln arbeiteten sich jedoch wieder heran und glichen aus. In einer umkämpften Schlussphase setzten sich die Gastgeberinnen aber mit 27:25 durch. Ähnlich verlief Satz drei, diesen gewannen die UNIONvolleys mit 26:24.

„Sind unglaublich stolz“

„Wir haben heute gezeigt, dass wir in der Lage sind, gut zu spielen. Vieles was wir trainiert haben, hat endlich funktioniert“, freute sich Timko. Auch Kapitänin Janine Vogl war stolz auf ihr Team: „Wir sind unglaublich stolz, den ersten Sieg eingefahren zu haben. Dank unserer großartigen Service- und Blockleistung konnten wir klar mit 3:0 gewinnen.“

Austrian Volley League Men 2

Die Herren der UNIONvolleys spielten, ebenfalls in Korneuburg, gegen VCU Wiener Neustadt. „Wir sind mit der Einstellung hineingegangen, dass wir das Spiel 3:0 gewinnen wollen“, erklärte Libero Alexander Jirgal. Vor allem die ersten beiden Sätze verliefen dann auch ganz nach dem Geschmack der Weinviertler. Sie ließen wenig anbrennen und gewannen mit 25:20 und 25:18.

Cup-Spiel als nächstes Highlight der Herren

Einige Wechsel im dritten Satz sorgten dann dafür, dass sich ein knappes Spiel entwickelte und die UNIONvolleys teils deutlich zurück lagen. Am Ende konnten sie ihn aber noch drehen und gewannen mit 27:25. „Wir sind sehr zufrieden und freuen uns schon auf das nächste Wochenende“, meinte Jirgal nach der Partie. Dann steht für die Herren nämlich nicht nur das Meisterschaftsspiel gegen den SK Aich/Dob/2 am Samstag auf dem Programm, am Sonntag spielen sie auch im Austrian Volley Cup gegen den UVC Ried/Innkreis aus der ersten Liga.

Die Damen bekommen es gleich zweimal auswärts mit den Wildcats Klagenfurt zu tun: Am Samstag spielen sie in der Liga gegeneinander und am Sonntag im Cup.