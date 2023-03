Jetzt brauchen die UNIONvolleys schon ein echtes Wunder

Werbung

„Erwartet hart“ – so beschrieb Coach Simon Tribelnig das erste Play-off-Viertelfinalduell seiner Mädels gegen den Sieger des Grunddurchgangs und Titelverteidiger Steelvolleys Linz-Steg. Das Endergebnis von 0:3 war genauso hart, weil die Weinviertlerinnen letztendlich chancenlos blieben.

Schon im ersten Satz zeigte sich, dass der Plan, dem Favoriten mit einer starken Annahme Paroli bieten zu wollen, nicht aufging. „Wir hatten dort einfach zu viele Probleme.“ Nachdem Satz eins schnell verloren ging, schonten die Gastgeberinnen ihre Topstars in Satz zwei, weshalb die UNIONvolleys gut mithalten konnten. Doch be-vor es eng wurde, sorgte die Einwechslung der Topspielerinnen wieder für klare Verhältnisse.

Es kam zum Duell der Schwestern

Schön aus Sicht der Bisamberger/Hollabrunner: Eigengewächs Emma Hohenauer, die erst letzten Sommer in die oberösterreichische Landehauptstadt wechselte, bekam ein paar Einsatzminuten, weshalb es zum Schwesternduell mit Lilli kam. Das war aber der einzige Höhepunkt, denn in Satz drei war wieder eine klare Sache angesagt. „Jetzt heißt es, im zweiten Spiel noch einmal alles rauszuhauen und die Linzer vielleicht zu ärgern“, hofft Tribelnig. „Wir wollen und können es besser machen.“ Zwei Lichtblicke waren die Leistungen derbeiden blutjungen Eigengewächse Katharina Macher (als zweite Libera) und Anna Wöber (Mittelblockerin). „Davon will ich mehr sehen“, freute sich Tribelnig.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen in 24 Stunden für die jungen „Zweier“, für die es diese Saison allerdings um nichts mehr geht. Mit Veronika Nigischer und Fanni Pertis feierten zwei U16-Spielerinnen ihr Debüt.