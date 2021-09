Die Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn starteten am Samstag mit einem Heimspiel gegen den VC Tirol in die neue Saison. Mit einer 0:3 Niederlage verlief der Start allerdings nicht wie erhofft. Zwar präsentierte sich die Mannschaft vor allem in der Annahme stark, im Angriffsspiel war allerdings noch Luft nach oben.

„Wir hätten vorne viel mehr machen müssen. Da haben die Spielerinnen noch mit angezogener Bremse geschlagen und nicht mit dem Selbstvertrauen, dass sie das auch können“, erklärte Neo-Trainerin Danuta Brinkmann. Daher verloren sie die einzelnen Sätze relativ klar mit 15:25, 17:25 und 18:25. Brinkmann meinte aber dennoch: „Grundsätzlich war ich nicht unzufrieden, aber um zu gewinnen, muss bei uns alles passen.“

Rekordmeister war im Cup zu stark

Am Sonntag ging es dann bereits mit der Cuppartie gegen Sokol/Post weiter, wobei eine Steigerung im Vergleich zum Vortag zu sehen war. Zwar verloren die UNIONvolleys auch gegen den Rekordmeister mit 0:3, konnten nach 15:25 im ersten Durchgang aber vor allem in den letzten beiden Sätzen ihr Potenzial zeigen. So hielten sie im zweiten Satz gut mit, machten sich aber am Ende selbst das Leben schwer.

„Am Schluss verschlagen wir dann vier Aufschläge nacheinander und schenken dem Gegner die Punkte. Ich denke, das war ausschlaggebend dafür, dass wir den Satz dann verloren haben“, fasste Brinkmann zusammen. Damit gaben sie den Satz mit 23:25 ab. Auch im Dritten hatten sie aufgrund eigener Fehler in der Schlussphase knapp mit 25:27 das Nachsehen.

Am Samstag geht es für die UNIONvolleys mit dem ersten Auswärtsspiel der Saison in Salzburg weiter. Die Zuversicht ist bei der Trainerin groß: „Man sieht, dass wir nahe dran sind. Wir wollen schauen, dass wir uns von Spiel zu Spiel steigern.“