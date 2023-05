So stark waren die Weinviertler Volleyballer noch nie

Mit dem letzten Spiel der Herren Ende April ging die Saison für die Bundesliga-Teams der UNIONvolleys Bisamberg/ Hollabrunn zu Ende. Die Herren beendeten die Meisterschaft in der 2. Bundesliga auf dem dritten Platz, die Damen bestritten ihre bisher erfolgreichste Saison in der Austrian Volley League, der höchsten Spielklasse Österreichs. Sie feierten ihre ersten Siege, mussten erstmals nicht in die Relegation um den Ligaverbleib, schafften es ins Meister-Play-off und wurden am Ende Achte.

Zwei Spiele blieben Simon Tribelnig, dem sportlichen Leiter, der in diesem Jahr auch die Damen trainierte, besonders in Erinnerung: So gewann sein Team im Oktober, nach dem Pflichtsieg gegen Hartberg, überraschend mit 3:2 gegen die Klagenfurter Wildcats, die am Ende Fünfte wurden. „Das war eigentlich das Saisonhighlight“, erklärte Tribelnig.

Den späteren Meister gefordert

Das zweite Highlight liegt erst kurz zurück. Im Viertelfinale des Play-offs trafen die Weinviertlerinnen auf die Steel volleys Linz/Steg, die sich erneut den Meistertitel sicherten. War der Klassenunterschied im ersten Spiel noch deutlich zu sehen, zeigten die UNIONvolleys im Rückspiel ein völlig anderes Gesicht und verlangten den Linzerinnen, vor allem im ersten und dritten Satz, alles ab. „Da waren wir einfach gut, das war sicher unser zweitbestes Spiel nach Klagenfurt“, analysierte Tribelnig.

Für die bis dato erfolg reichste Saison der Damen machte er vor allem die individuelle Qualität seiner Spieler innen verantwortlich. Diese sei in diesem Jahr sicher so hoch gewesen wie nie zuvor. So seien einerseits die Neuzugänge echte Verstärkungen gewesen, andererseits erklärte der mit der Saison höchst zufriedene sportliche Leiter: „Jede Spielerin, die seit dem Aufstieg in die erste Liga bei uns ist, wird einfach jedes Jahr besser, weil sie immer gegen die Besten spielt. So einfach ist das.“

Die Herren beendeten die Saison zwar auf dem dritten Platz, nach einem guten Start seien die Leistungen aber nicht konstant genug gewesen. Aufstiegs-Play-off und Meistertitel waren daher bereits früh außer Reichweite, im Frühjahr habe der Mannschaft daher das Ziel gefehlt. „Licht und Schatten haben sich abgewechselt“, fasste Tribelnig zusammen.