Stockerauer Volleyballerin ist jetzt in Spanien

Für die gebürtige Stockerauerin Tamina Huber ging Mitte März ein Traum in Erfüllung. Die 29-jährige Volleyball-Nationalspielerin wechselte vom österreichischen Rekordmeister Sokol/Post zum spanischen Topclub Avarca de Menorca.

Aufgrund einer Verletzung der Libera des spanischen Clubs suchte dieser Ersatz auf dieser Position und fragte bei Huber an. „Ich wollte immer im Ausland spielen, am liebsten in Spanien. Damit ist mein größter Traum in Erfüllung gegangen“, zögerte sie nicht lange. Sprachliche Probleme hatte sie von Beginn an keine, unterrichtet sie doch Spanisch und Sport an einem Wiener Gymnasium. Von ihrer Lehrtätigkeit wurde sie für die Zeit der Verpflichtung in Spanien freigestellt.

In Stockerau begann die Karriere bei der Sportunion

Ihr Debüt für den neuen Klub gab die Libera bereits in der letzten Runde des Grunddurchgangs der spanischen Liga gegen Ocisa Haro Rioja Vóley. Das Spiel ging zwar mit 3:2 an die Gegnerinnen, Avarca de Menorca war aber bereits davor fix für das Halbfinale qualifiziert, das im April ausgetragen wird.

Ihre Volleyballkarriere begann Huber bei der Sportunion Stockerau, von wo sie der Weg bald zum Topclub Sokol/Post führte, bei dem sie seit ihrer Teenagerzeit spielte. Die Anpassung an die neue spanische Mannschaft fiel ihr dennoch nicht schwer: „Ich habe mich sehr gut eingelebt. Es kommt mir schon so vor, als würde ich die Mädels ewig kennen.“ Einen Unterschied zu bisher machte die 29-Jährige auf der Volleyball-begeisterten Insel bereits aus: „Die Insel ist nicht so groß. Man wird schon erkannt und angesprochen, das kenne ich von Österreich nicht.“ Das kurzfristige Ziel ist für die gebürtige Stockerauerin klar: „Ich will den spanischen Titel holen.“

Danach richtet sie ihren Fokus auf das Nationalteam, mit dem die Qualifikation für die Europameisterschaft gelingen soll. Wie es für Huber in der nächsten Saison sportlich weitergeht, ist dagegen noch nicht geklärt. Fix ist jedenfalls, dass sie bis zum Ende dieser Saison auf Menorca bleibt und danach, in der Meisterschaftspause, nach Wien zurückkehrt. Ob die Teamspielerin längerfristig in Spanien bleibt, ist noch unklar.