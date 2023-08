Tribelnig: „Haben heuer wirklich viele Interessentinnen“

Für die Damenmannschaft der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn ging am Montag wieder das spezifische Volleyball-Training los. Bisher stand vor allem Atheltiktraining auf dem Programm. Nun übernimmt aber der neue Headcoach Jan Timko das Kommando. Zur Verfügung wird ihm ein Kader stehen, der sich vor allem in der Quantität vom relativ kleinen Kader der vergangenen Saison unterscheiden wird.

Zwar haben die UNIONvolleys nur wenige Abgänge zu verzeichnen - Michaela Wenger, Izabela Dodani, Verena Prosenik und Marlene Tribelnig werden der Kampfmannschaft nicht mehr zur Verfügung stehen - einige neue Spielerinnen werden aber dazukommen. Fixiert sind bereits drei Zukunftshoffnungen, die allesamt auch noch im Nachwuchs eingesetzt werden können. Die 18-jährige Diagonalangreiferin Julia Trunner, die bereits Erfahrung im Jugend-Nationalteam mitbringt, wechselt von Sokol/Post zu den Weinviertlerinnen. Auch die beiden 2008er-Jahrgänge Lilli De Meersmann - eine Aufspielerin, die bisher in Graz aktiv war - und Anna Hammarberg - eine Außenangreiferin, die in Wr. Neustadt spielte - wechseln zu den UNIONvolleys.

Nicht alle Interessentinnen bekommen einen Platz

„Wir haben heuer wirklich viele Interessentinnen. Es wird sogar so sein, dass sicher nicht alle, die gerne bei uns spielen würden, dann auch tatsächlich bei uns, zumindest in der ersten Liga, spielen können“, meinte der sportliche Leiter Simon Tribelnig. Im Lauf der Vorbereitung wird nun entschieden, welche der restlichen Kandidatinnen einen Platz in der AVL-Mannschaft bekommen. Etwa vier bis sechs Spielerinnen sollen noch aufgenommen werden.