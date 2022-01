Überraschung: U19-Nationalteam holte Silber

Die Hollabrunnerin Emma Hohenauer war in der letzten Woche mit dem U19-Nationalteam bei den MEVZA Junior Championships im slowenischen Maribor im Einsatz.

In der Vorrunde musste das österreichische Team zum Auftakt zwar eine klare 0:3-Niederlage gegen Slowenien hinnehmen, im zweiten Spiel gegen Ungarn präsentierte sich man aber gut und gewann mit 2:1. Im dritten Gruppenspiel gegen Kroatien mussten sie dann aber erneut eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen, Hohenauer konnte sich aufseiten der Österreicherinnen allerdings als Topscorerin auszeichnen. „In der Vorrunde haben wir okay gespielt. Da haben wir auch von der Aufstellung her einiges ausprobiert“, fasste die Hollabrunnerin zusammen.

Finaleinzug nach Überraschungscoup

Trotz der beiden Niederlagen stieg die Mannschaft ins Semifinale auf, wo sie einmal mehr auf das kroatische Team traf. Diesmal schafften es die jungen Österreicherinnen allerdings, den Spieß umzudrehen, und setzten sich mit 3:2 durch. Die 16-jährige Hohenauer punktete erneut am öftesten für Rot-Weiß-Rot: „Da habe ich auch den Matchball gemacht, das war schon ziemlich cool.“

Somit zog die ÖVV-Auswahl ins Finale ein, wo man auf Slowenien traf. Nach der klaren Niederlage im ersten Duell hielten die Österreicherinnen diesmal allerdings besser mit und lieferten den Gastgeberinnen ein Match auf Augenhöhe. Zwar mussten sie sich am Ende mit 0:3 geschlagen geben, Teamchef Roland Schwab war aber dennoch zufrieden: „Ich bin richtig stolz auf meine Spielerinnen. Sie konnten die gute Leistung aus dem Halbfinale bestätigen und alle Sätze gegen ein starkes slowenische Team offen halten.“

Damit eroberte die Mannschaft Silber, was für Hohenauer die Krönung eines gelungenen Turniers darstellte: „Ich habe eigentlich gar nicht erwartet, dass ich Stamm spielerin sein darf, aber der Trainer hat mir einfach vertraut und es hat wunderbar funktioniert.“

Nächstes Ziel: EM-Qualifikation

Für das Team war das Turnier außerdem eine Standortbestimmung für die EM-Qualifikation gegen Albanien, Polen und die Ukraine im April. Das Ziel ist für Hohenauer klar: „Wir haben eine machbare Gruppe erwischt, das wäre eine riesen Chance, die Qualifikation zu schaffen.“