UNIONvolleys Bisamberg: Zum ersten Mal angeschrieben

In den Tie-Break ging die Begegnung zwischen den UNIONvolleys Bisamberg und Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz in der BG Korneuburg – mit dem besseren Ende für die Steirerinnen. Beide Teams konnten trotzdem erstmals in dieser Saison anschreiben.

NÖN Redaktion Erstellt am 12. Oktober 2021 | 06:40