UNIONvolleys blieben gegen den Supercupsieger chancenlos

Dabei war der erste Satz im BG/BRG Korneuburg, der Heimhalle der UNIONvolleys, vor allem anfänglich umkämpft, dann setzten sich die Innsbruckerinnen klar durch. Besonders deren Neuzugänge Rozalia Hnatyszyn und Marie Nevot zeigten warum sie geholt worden waren.

Julia Trunner, Neuzugang der UNIONvolleys: „Wir haben am Anfang noch mithalten können, auch in längeren Ballwechseln, und gezeigt, dass heuer noch mit uns zu rechnen ist. Leider haben wir das nicht über das ganze Spiel durchgehalten.“

Das stimmt, den in den Sätzen zwei und drei setzten sich die Gäste aus dem Westen deutlicher und klarer durch. UNIONvolleys-Headcoach Jan Timko meinte danach zwiegespalten: „Wir haben gute Phasen gehabt, aber es fehlt uns noch an Konstanz. Leider haben wir nicht Alles, was wir trainiert haben, umsetzen können.“