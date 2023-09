UNIONvolleys: „Kader wird immer konkreter“

Seit rund einem Monat stehen die Damen der UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn voll in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Austrian Volley League Women. Sie startet für die Weinviertlerinnen am 30. September mit einem Heimspiel gegen die TI-volleys aus Innsbruck.

Rund 18 Spielerinnen trainieren dabei derzeit gemeinsam, 14 davon werden in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen. „Der Kader wird immer konkreter, steht aber noch nicht ganz fest“, erklärte Simon Tribelnig, der sportliche Leiter. Fixiert wurden zusätzlich zu den bereits länger feststehenden Neuzugängen Julia Trunner, Anna Hammarberg und Lilli De Meersmann nun aber auch zwei weitere Verstärkungen. Die 15-jährige Ukrainerin Oleksandra Shkarupa und die erfahrene Monika Bauer werden in der kommenden Saison für die UNIONvolleys auflaufen.

Nach ersten Testspielen gegen Teams aus der zweiten Liga und der Landesliga, die mit klaren Siegen für die Weinviertlerinnen endeten, stehen in den kommenden Wochen nun Testspiele in der Slowakei und Italien auf dem Programm, die vor dem Saisonstart Erkenntnisse bringen sollen. „Das werden sicher sehr gute Matches“, ist Tribelnig überzeugt.