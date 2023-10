UNIONvolleys mit Sieg und Niederlage gegen Graz

Für die UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn ging es bereits am Nationalfeiertag mit den nächsten Heimspielen in der Meisterschaft weiter. Sowohl die Damen als auch die Herren spielten dabei gegen UVC Holding Graz.

Austrian Volley League Women

Die Damen gerieten gegen Graz bereits zu Beginn des ersten Satzes in Rückstand. Zwar kamen sie immer wieder näher heran, die Steirerinnen gaben die Führung aber nie aus der Hand. Daher gewannen sie den ersten Durchgang mit 25:17. Im zweiten Satz zeigten die UNIONvolleys dann aber ihre Qualitäten. Vor allem die Schlussphase verlief umkämpft, mit dem besseren Ende für die Weinviertlerinnen. Sie setzten sich knapp mit 27:25 durch.

In den Sätzen drei und vier ließen die Grazerinnen aber nichts mehr anbrennen, gewannen mit 25:16 und 25:14 und setzten sich so insgesamt mit 3:1 durch. Jan Timko, der Trainer der UNIONvolleys, fasste zusammen: „Wenn wir in allen Sätzen so gespielt hätten, wie im zweiten Satz, dann wäre ich zufrieden.“

Vor allem die jungen Spielerinnen in den Reihen der Gastgeberinnen bekamen diesmal aber einige Einsatzminuten. So kürten sich auch die Nachwuchstalente Ingrid Grafik mit 14 Punkten und Lilli Hohenauer mit 13 Punkten zu den Topscorerinnen der UNIONvolleys. Kapitänin Janine Vogl meinte nach der Niederlage dazu: „Immerhin haben unsere jungen Spielerinnen eine Chance bekommen und im zweiten Satz auch genutzt.“

Austrian Volley League Men 2

Die Herren starteten gut in ihr Spiel gegen Graz und gewannen die ersten beiden Sätze mit 25:18 und 25:10. „Es hat uns selbst ein bisschen überrascht, wie komfortabel wir da vorne waren“, meinte Libero Alexander Jirgal. Die Dominanz führte er aber vor allem auf große Probleme der Grazer in Zuspiel und Annahme zurück.

In Satz drei bekamen die Gäste diese Probleme besser in den Griff und die Leistung der UNIONvolleys fiel etwas ab. So ging dieser Durchgang mit 25:20 an die Steirer. Was daraufhin folgte, war ein Schlagabtausch in Satz vier, in dem sich lange Zeit keine der Mannschaften absetzen konnte. Pünktlich zum Ende des Satzes erarbeiteten sich die Weinviertler aber einen kleinen Vorsprung, den sie sich nicht mehr nehmen ließen und mit 25:22 gewannen.

Die Partie ging daher mit 3:1 an die UNIONvolleys, die sich drei Tabellenpunkte sichern konnten. „Wir sind sehr froh, dass wir die drei Punkte mitnehmen konnten“, war die Erleichterung bei Jirgal und Co. groß.