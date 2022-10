UNIONvolleys trotz Pleite zum Auftakt zufrieden

Werbung

Für die Damen der UNION volleys Bisamberg/Hollabrunn stand am Samstag mit dem Heimspiel gegen die TI-ROWA-Moser-volleys das erste Meisterschaftsspiel der neuen Saison in der Austrian Volley League auf dem Programm.

Der Start in die Partie entwickelte sich für die Weinviertlerinnen auch gleich vielversprechend. So führten sie im ersten Satz bereits mit 22:18, mussten sich allerdings am Ende knapp mit 25:27 geschlagen geben.

„Den Satz hätten wir eigentlich gewinnen müssen“, meinte Trainer Simon Tribelnig. Dafür schlugen sie dann aber im zweiten Satz zu und gewannen diesen mit 25:22. Ausschlaggebend dafür war laut Tribelnig vor allem die gute Leistung in Service und Annahme. Diese Elemente konnten die UNIONvolleys in den letzten beiden Sätzen allerdings nicht mehr auf demselben Niveau halten, wodurch sich die Favoritinnen aus Innsbruck mit 25:16 und 25:18 durchsetzten und das Spiel schlussendlich mit 3:1 für sich entschieden.

Die gute Leistung in den ersten beiden Sätzen stimmte Tribelnig dennoch positiv: „Wir sind ziemlich zufrieden, weil Innsbruck in den letzten Jahren schon sehr gut war. Von dem her passt das gut, dass wir einen Satz gewonnen haben.“ Optimistisch ist er daher auch für das Auswärtsspiel gegen Purgstall am Samstag: „Da wollen wir nachlegen.“

Am Samstag greifen auch die Herren in der 2. Liga mit einem Auswärtsspiel gegen Linz/Steg ein.