UNIONvolleys vor dem Saisonstart „auf sehr gutem Weg“

Am Samstag starten die UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn mit einem Heimspiel-Doppel in der AHS Korneuburg in die neue Meisterschaftssaison. Für die Damen geht es zum Auftakt in der Austrian Volley League Women gegen die TI-volleys aus Innsbruck, die Herren bekommen es in der zweiten Liga mit Akademie Graz zu tun.

Pünktlich zum Saisonstart ist nun auch der Kader der Damen vorerst fixiert. Zu den bereits bekannten Neuzugängen Julia Trunner, Anna Hammarberg, Lilli De Meersmann, Oleksandra Shkarupa und Monika Bauer gesellten sich noch die Außenangreiferinnen Lisa Weindl, Rahma El Wakil und Kato Luka De Meersmann sowie die Mittelblockerinnen Amina Selimovic und Rosa Greta Ahrenberg. „Wir haben einen breiten Kader und eine gute Dichte. Wir können gut wechseln und haben viele junge Spielerinnen, die wir versuchen einzubauen. Da werden heuer ein paar aufzeigen“, ist Co-Trainer Stefan Potyka überzeugt.

Auch die Trainingsspiele in den vergangenen Wochen stimmten ihn zuversichtlich. Zuletzt waren die UNIONvolleys in Italien unterwegs und bestritten dort drei Testspiele. „Wir haben viel gelernt und sind als Mannschaft zusammengewachsen. Wir sind auf einem sehr guten Weg“, ist Potyka optimistisch. Der einzige Wermutstropfen: Noch vor der Italien-Reise zog sich Neuzugang Rahma El Wakil im Rahmen eines Testspiels eine Bänderverletzung im Knie zu und wird länger ausfallen.

Meister-Play-off als großes Ziel

Darüber hinaus ist das Team aber bereit. Auch das Ziel für die kommende Saison ist für den sportlichen Leiter Simon Tribelnig klar: „Wir wollen auf jeden Fall wieder ins Play-off. Ich denke, das Team ist auch wieder ein Stück besser als im letzten Jahr. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch weiterhin die Jungen gut ausbilden.“

Bei den Herren, die in den vergangenen Jahren in der zweiten Liga stets ganz vorne mitspielen konnten, ist das auch in diesem Jahr wieder das Ziel. Auch sie werden allerdings mit einigen neuen Spielern und einem Fragezeichen hinter der Position des Zuspielers in die Saison starten.