Mit den „Aquadays“ in der Langenzersdorfer Seeschlacht gab es letzten August ein brandneues zweitägiges Event, das sich dem Thema Sport und Wasser verschrieben hat. Nach der geglückten Premiere war schnell klar, dass es auch 2019 eine Fortsetzung geben würde.

Diese findet heuer schon Ende Mai statt und bietet wieder ein attraktives Programm – samt noch attraktiverer Neuerungen, wie Organisator Andreas Sachs verriet: „Für alle Sportschwimmer sind wir neu in der Austrian Open Water Series vertreten.“ Dabei handelt es sich um Österreichs größten und wichtigsten Freischwimmercup. Je nach Distanz kann im Volkscup, Junior Open Water Cup oder Austrian Open Water Majors gestartet werden.

„Gerade zu Beginn der Saison ist das einzigartige Format bei uns ideal für die Vorbereitung auf die Saison“, weiß Sachs. Seit letztem Jahr – und ziemlich einzigartig in der Szene – gibt es auch ein Einzelzeitschwimmen plus Verfolgungsrennen, bekannt aus dem Biathlon.

„SwimRun“ bleibt die Hauptattraktion

Schwerpunkt bleibt aber die neue Trendsportart „SwimRun“, also ein Mischbewerb aus Schwimmen und Laufen. Die Essenz des „SwimRun“ ist die Bewältigung von markierten Strecken in der puren Natur im Zweier-Team. In oftmaligen Wechsel zwischen Trail-Running und Open-Water-Schwimmen darf keine Zeit verloren

gehen. Als Folge läuft und schwimmt man im gleichen Outfit, das heißt mit Neopren und Laufschuhen. Bereits zwei Wochen vor dem Event, am 13. Mai, gibt es in Langenzersdorf die Möglichkeit zum Testen des Materials.

Ebenfalls neu ist eine Kooperation mit der Arbeiterkammer NÖ, um das Schwimmen und dessen gesunde Bedeutung auch bei den Arbeitnehmern stärker in den Vordergrund zu rücken. Auch in Sachen Nachwuchs haben sich Sachs und Co. ins Zeug gelegt: Alle Kinder der NMS und VS Langenzersdorf erhalten eine Bewegungseinheit zu SwimRun mit mehreren Stationen, die VS im Turnsaal, die NMS in der Seeschlacht selbst.

Wo sehen Sachs und Co. die Veranstaltung mittel- bis langfristig? „Da haben wir sicher noch Potenzial, besonders im SwimRun, da diese Sportart in Österreich noch in den Kin derschuhen steckt, aber ordentliche Zuwächse zu verzeichnen hat.“