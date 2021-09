Nach einer einjährigen Pause durften wieder die „Aquadays“ in der Seeschlacht Langenzersdorf ausgetragen werden – ein Fest für alle Freunde des Wasser- und Schwimmsports. Entgegen der üblichen Rückgänge bei Sportevents durften sich die Veranstalter um Andreas Sachs über einen neuen Teilnahmerekord freuen.

Mit Julia Hauser stand eine zweifache Olympiateilnehmerin im Triathlon aus Rio und Tokio am Start und lieferte sich ein spannendes Duell mit der Triathlon-Weltcupstarterin Tanja Strohschneider. Sie nahmen am sportlich wertvollsten Rennen, dem 1,5-Kilometer-Massenstart-Schwimmrennen, teil. Schließlich siegte Hauser vor Strohschneider in einem engen Rennen, welches erst auf den letzten Metern im Beisein des starken Männersiegers Manfred Mahrle entschieden wurde. Stark besetzt waren auch die Junior- Open-Water-Cup-Distanzen. Florian Schumich, der kürzlich in den OSV-Nationalkader aufgestiegen ist, siegte souverän über 1.500 m. Der ehemalige Triathletin Leni Unterberger war der Overall-Sieg in der Damenklasse nicht zu nehmen.

Das einzigartige Verfolgungsrennen, bei dem nach der Gundersen-Methode mit den Zeitrückständen aus dem ersten 1,5- km-Rennen gestartet wird, wurde die Beute des OSV-Kaderathleten Schumich vor Mahrle und dem Junior Florian Haubenwallner aus dem Burgenland. Bei den Damen siegte Unterberger vor der erfahrenen Lena Pernold und Ingrid Pliessnig aus Wien.

Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft

SwimRun, die boomende Sportart, bei der mehrfach abwechselnd gelaufen und geschwommen wird, passt zudem ideal zum Ausprobieren und Trainieren in die Seeschlacht. Auch starke Athleten nutzten die Chance: So siegte Mathias Mayer, der sich gerade für die SwimRun-Weltmeisterschaft in Italien vorbereitet.

Emotionale Höhepunkte brachten die Kids-Bewerbe. „Einfach beeindruckend, wie eine Sechsjährige bereits durch den See schwimmt, rüschenbesetzte Schwimmanzüge sich bereits mit profihaften Tri Suits bekämpfen und dabei jeder ein Sieger wird“, strahlte Sachs, der 2022 auf eine Fortsetzung hofft.