Eine Korneuburgerin schoss Stockerau ab

Schauplatz Stockerau

Nichts zu bejubeln gab es am Samstagabend im Sportzentrum Alte Au: Tabellen führer und Rekordmeister Hypo NÖ verteidigte durch einen klaren 35:16-Auswärts erfolg beim UHC Müllner Bau Stockerau seine weiße Weste.

Nicht zu stoppen in Stockerau: Johanna Schindler. Foto: ÖHB

Allerdings auch, weil der Verletzungsteufel zuschlug und das in den letzten Matches so stark aufspielende Top-Talent Maria Lauermann mit Knieproblemen passen musste. Dennoch war Halbzeit eins ein Rückfall in alte Muster: Die Lenaustädterinnen waren zu ungeduldig, zu schnell den Abschluss suchend und in der Verteidigung zu statisch und passiv. So konnten die Gäste aus der Südstadt ihr druck volles Spiel mit hohem Tempo durchziehen. Der Pausenstand von 20:4 sprach schon Bände. Auch wenn die zweiten 30 Minuten besser waren, zu holen gab es nichts mehr. „Da ist uns leider die Energie ausge gangen“ seufzte Coach Moshe Halperin.

Beim 13. Sieg der Gäste traf ausgerechnet Teamspielerin Johanna Schindler, eine gebürtige Kor neuburgerin, die bei der Union groß wurde, für den Rekordmeister, der beim Maximum von 26 hält, sieben Mal.

Deutlich enger ging es Mitte der Vorwoche im Nachtragsspiel der Stockerauerinnen gegen WAT Atzgersdorf zu. Nach einem offenen Schlagabtausch zu Beginn zogen die Gäste von 5:5 auf 12:6 (23.) davon. Die zweitplatzierten Wienerinnen kämpften sich zurück. Von der Siebenmeter-Linie gelang Alina Bohnen in der 45. Minute das 16:16. In der Schlussviertelstunde wechselte die Führung mehrmals – mit dem besseren Ende für den Favoriten.

Schauplatz Korneuburg

Keine Überraschung auch für den Aufsteiger, denn der Zweitplatzierte WAT Atzgersdorf gewann das LAOLA1-Livespiel gegen den Vorletzten Union APG Korneuburg 37:22. Nach einer offenen Startphase (5:5 nach zehn Minuten) setzten sich die Wienerinnen immer deutlicher ab – kein Wunder, fehlten den Korneuburgerinnen doch unter anderem Chiara Achleitner, Alexandra Klammer, Sarah Lang und Sabrina Maier. Nach einem laut Trainer Peter Schildhammer „sehr beherzten Kampf“ verloren sie am Ende daher klar.

„In den nächsten Runden erwarte ich mir aber trotzdem eine Leistungs steigerung und hoffe, endlich einmal wieder den gesamten Kader zur Verfügung zu haben“, resümierte Schildhammer.