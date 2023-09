Stockeraus Handballerinnen überraschten gegen Atzgersdorf

Die Damen des UHC Stockerau bekamen es am Samstag zu Hause mit WAT Atzgersdorf zu tun, starteten allerdings nicht nach Wunsch in die Partie. Nach vier Minuten stand es bereits 3:0 für die Gäste, der Zugriff in der Deckung fehlte und das Angriffsspiel war zu ungeduldig und unkonzentriert. Die Favoritinnen aus Wien gingen daher mit einem Sechs-Tore-Vorsprung in die Pause.

In Hälfte zwei verbesserten sich die Stockerauerinnen aber in allen Belangen, zeigten vollen Einsatz und ließen Atzgersdorf ihr Spiel nicht mehr aufziehen. Bereits nach fünf gespielten Minuten war der Vorsprung der Wienerinnen auf zwei Tore geschmolzen, erst in Minute 56 gelang den UHC-Damen aber erstmals der Ausgleich und drei Minuten später der Führungstreffer. Atzgersdorf konnte noch einmal ausgleichen, fünf Sekunden vor Schluss gelang den Stockerauerinnen aber der Treffer zum 28:27-Sieg.

Korneuburg war chancenlos

Auch die Union Korneuburg Handball Damen standen am Samstag vor einer schwierigen Aufgabe: Sie bekamen es auswärts mit Serienmeister Hypo Niederösterreich zu tun. Dabei starteten die Korneuburgerinnen selbstbewusst und konnten in den ersten zehn Minuten mit den starken Gegnerinnen mithalten. Danach zeigte sich die Favoritenrolle der Südstädterinnen aber immer deutlicher und sie bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Zur Pause lag Korneuburg daher bereits mit 11:23 zurück.

Dass ein Punktegewinn außerhalb der Reichweite liegen würde, war daher schon früh klar. Dennoch versuchte die junge Mannschaft von Trainer Karsten Schneider bis zum Schluss dagegenzuhalten, auch die jüngsten Kaderspielerinnen bekamen zum Schluss noch Einsatzminuten. Die Heimreise traten die Korneuburgerinnen schließlich mit einer klaren 21:44-Niederlage gegen den Rekordmeister an.