Nächstes Finale für Stockeraus Eishockey-Cracks

Die Stock City Oilers kommen aus dem Feiern nicht heraus. Nur eine Woche nach dem Meistertitel der dritten Mannschaft in der Landesliga 2 (die NÖN berichtete) ließ die Erste den Stockerauer Eislaufplatz erneut zum Beben bringen.

Denn im Halbfinal-Rückspiel der Wiener Elite Liga Ost schafften die Lenaustädter am vergangenen Freitag das nicht mehr für möglich geglaubte Wunder: Sie drehten die 1:4-Pleite aus dem ersten Spiel gegen die Vienna University Totonka in einen sensationellen 8:2-Erfolg. Dabei war die Ausgangslage denkbar schlecht: Die Gäste aus Wien schlossen den Grunddurchgang als Erste ab und gewannen dort auch alle vier Spiele gegen Stockerau (mit 5:3, 4:3, 7:4 und 6:5).

Blitzstart sorgte für ein Wiener Donnerwetter

Den Grundstein legte man schon im ersten Drittel, dank einem Blitzstart führte man nach fünf Minuten 2:0, nach den ersten 20 Minuten 3:0. In den Kabinen wurde der Trainer der Wiener dann auch lauter. Auf eine Reaktion wartete er aber vergeblich, denn dies sollte schon die Vorentscheidung gewesen sein und Totonka kam nie wieder heran. Überragender Stockerauer Spieler in einer geschlossen stark agierenden Mannschaft war Flügel Patrick Kern, der zwei Tore schoss und drei Assists beisteuerte.

Obmann Christian Prerauer war danach begeistert: „Eine Bombenvorstellung, die Burschen haben den Gegner fast gefressen.“ Ein Umstand, der sich laut Prerauer schon in den Trainings unter der Woche zeigte: „Angefangen vom Coach (Herbert Dolecek, Anm.) bis zu den Spielern, alle waren sich sicher, dass wir es noch schaffen.“ Und die Gegner aus der Bundeshauptstadt waren überrascht von der Intensität im Stockerauer Spiel.

Kein Herumreden: „Wollen jetzt Meister werden“

Wie geht es jetzt weiter? In Stockerau ist die Eishockeysaison 2022/23 damit beendet, das große Finale um den Titel findet nun kommenden Sonntag in der Steffl-Arena in Wien statt. Dort wartet um 20.05 Uhr Union EC Wien, die Bilanz ist ausgeglichen: zwei Siege und zwei Niederlagen in vier Partien. Um den heißen Brei redet Prerauer nicht mehr herum: „Jetzt wollen wir Meister werden, keine Frage.“