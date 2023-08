Nach drei Jahren endlich vereint

Er ist der klassische Wunschspieler für Coach Jürgen Halper: Der 27-jährige Danijel Ivic, der von Gersthof kam, wird künftig für den SV Gerasdorf stürmen. Satte drei Jahre stand er auf Halpers-Wunschzettel, ehe es nun klappte. Auch eine Herz-OP verhinderte vor eineinhalb Jahren den Transfer, heute ist Ivic aber wieder völlig genesen. Warum er den Spieler unbedingt wollte, erklärt Halper: „Mir gefällt seine Art des Spiels, wir haben durch ihn auch wieder die Lufthoheit. Und er ist ein guter Typ.“ Nur körperlich hätte er Nachholbedarf und es wäre seine Aufgabe, ihn bis zum Saisonstart hinzubekommen, weiß der Coach.

Trainer und Spieler loben sich gegenseitig

Auch Ivic ist froh, dass der Wechsel zu Halper endlich klappte. Gersthof wollte er unbedingt verlassen, weil er mit dem Trainer nicht zurechtkam, deshalb genießt er die Situation umso mehr: „Jürgen Halper ist ein leiwander Typ, der viel Erfahrung hat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Mein erster Eindruck vom ganzen Verein ist schon sehr, sehr gut.“

Seinen ersten Einsatz hatte der Angreifer im Testspiel ausgerechnet gegen Gersthof. Bis zur 88. Minute lag Gerasdorf hinten, ehe es Elfer gab. Ivic schnappte sich die Kugel und versenkte sie eiskalt im Tor zum 1:1-Endstand. Eine besondere Genugtuung war es für ihn aber nicht, mehr freute ihn, dass er gleich einen Treffer erzielen konnte. Eine Zielsetzung, wie viele Tore es in dieser Saison sein sollen, will er nicht nennen, wichtiger sei, dass man gewinnt: „Und Assists sind auch schön (lacht).“ Halper ist da konkreter: „Ich will mindestens 15 Tore von ihm sehen. Mein Ziel für die Saison ist ja auch ganz klar: Der Torschützenkönig soll diesmal aus Gerasdorf kommen. Wenn das gelingt und wir schönen Fußball spielen, haben wir sicher eine gute Saison gespielt.“