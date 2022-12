Lukas Pachner wieder zurück auf der Rennpiste

Werbung

Die ÖSV-Snowboardcrosser haben bei den letzten Weltcuprennen vor Weihnachten im italienischen Cervinia eine bärenstarke Leistung gezeigt. Und auch für den gebürtigen Großrußbacher Lukas Pachner gab es Weltcuppunkte: Zwar schied er jeweils im Achtel finale aus, mit den Rängen 25 und 26 schrieb der Weinviertler aber sowohl am Freitag als auch am Samstag an.

Dabei liegt ein hartes halbes Jahr hinter dem Großrußbacher: Im Frühsommer musste er an der Schulter operiert werden, was eine monatelange Zwangspause nach sich zog.

„Selbst einfaches Spazieren gehen war nicht gut, das war schon eine harte Zeit“, erinnert sich der 31-Jährige zurück. Doch er machte das Beste aus dieser Zeit und konnte zumindest sein Wirtschaftsstudium abschließen, ehe es Ende September wieder zum Training ging. Der konditionelle Rückstand war aber schnell aufgeholt, weil Pachner genug Erfahrung hat und auch körperlich in Top-Zustand ist.

Routine ist Pachners größte Stärke

Dennoch war das Comeback im Weltcup kein Zuckerschlecken, nicht nur, weil der Kopf erst ausgeschaltet werden musste. Ist doch Snowboardcross jene Disziplin, die körperlich den meisten Tribut fordert – und für Schulterverletzungen nicht gerade ideal ist. Gepaart mit schlechtem Wetter und schlechter Piste war es dann auch kein Wunder, dass der Weinviertler beim verspäteten Weltcup-Saisonauftakt im französischen Les Deux Alpes schon im Achtelfinale ausschied.

Traum von nächster WM lebt weiter

Die Ziele für die weitere Saison sind klar: „Ich will unbedingt zur WM nach Georgien. Das wird zwar ein ziemliches Hauen und Stechen um die Qualifikation, aber ich weiß, dass ich es draufhabe“, stellt Pachner klar. Und als großes Fernziel sind die Olympischen Winterspiele 2026 auch noch nicht abgeschrieben.