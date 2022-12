Stockerauer sah zehn WM-Spiele in zehn Tagen

Werbung

Die große Euphorie in Sachen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar blieb hierzulande aus. Allerdings gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel Manuel Moormann aus Stockerau, der Ende November nach Doha flog, bis 8. Dezember blieb und dabei insgesamt zehn WM-Spiele – vier Vorrunden- und sechs Achtelfinalpartien – live vor Ort sah. Nach seiner Rückkehr sprach der 37-jährige Ex-Kicker des SV Stockerau, FZSV Rußbach und USV Leitzersdorf ...

... über die Beweggründe : „Ich liebe Fußball mit Leib und Seele, war schon bei den letzten Europameisterschaften dabei. Jetzt wollte ich auch eine WM sehen und wir sind mit einer Gruppe von Freunden über Istanbul nach Doha geflogen. Wir haben uns bei der Fifa für so viele Karten wie möglich beworben und haben am Ende auch genug Tickets bekommen.“

... über die Kritik an Katar : „Natürlich sehe ich auch viele Sachen kritisch, aber das Thema Boykott ist ein europäisches. Ich habe mit vielen Fans aus Südamerika, Asien und Afrika gesprochen, dort ist das absolut kein Thema. Und ich muss schon sagen, in Katar bzw. Doha ist es nichts anderes als in Dubai oder Abu Dhabi, so ehrlich muss man schon sein.“

... über die Fans bei der WM : „Wir hatten Glück, dass wir immer in den Fansektoren gesessen sind. Für mich waren die argentinischen Fans mit Abstand die besten, auch die Brasilianer und Marokkaner haben ordentlich Stimmung gemacht. Aber bei Letzteren waren es die einzigen Male, wo es Probleme gab bzw. eine hohe Polizeipräsenz. Aber insgesamt gab es inner- oder außerhalb der Stadien immer sehr positive Vibes, Hooligans oder Ultras habe ich keine gesehen.“

... über die WM-Infrastruktur : „Einerseits war es cool mit den vielen Stadien in unmittelbarer Nähe, andererseits hat es auch dazu geführt, dass alles vollkommen überlastet war. Wenn du bei der U-Bahn ausgestiegen bist, hast du zwar das Stadion gesehen, aber bis du drinnen gewesen bist, hat es noch Ewigkeiten gedauert. Auch weil wir in engen Korridoren zu den Eingängen geschleust worden sind. Dafür gab es entlang dieser Korridore immer wieder Unterhaltungsprogramme, wie afrikanische Bands oder Straßenmusiker.“

... über die vielen leeren Plätze : „Das hat sich im Laufe der Zeit gebessert, hatte aber gerade am Anfang hauptsächlich technische Gründe. Entweder war die App, auf der man seine WM-Tickets hatte, abgestürzt, oder die Scanner der Kontrolleure beim Einlass haben nicht funktioniert. Deswegen gab es bei den ersten Spielen massive Wartezeiten und viele Fans, die zu spät ins Stadion kamen.“

... über die Stadt Doha selbst : „Positiv war, dass man sich absolut sicher fühlt. Dort wird alles videoüberwacht, Diebstähle sind gänzlich unbekannt. Auch die Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft war toll. Negativ war, dass du nie gemütlich ein Bier vor dem Match trinken konntest. Das ging nur in der Hotelbar für zwölf Euro. Und dass man auf öffentlichen Stränden nur geschlechtergetrennt baden gehen konnte, ist für mein westliches Kulturverständnis auch eher befremdlich.“

... über berührende Erlebnisse: „Wir haben einen nepalesischen Arbeiter kennengelernt, der uns erzählt hat, dass er sieben Tage die Woche zwölf Stunden arbeitet. Und das für insgesamt vier Jahre, weil er dann in die Heimat zurückkehrt und dort sein Haus abbezahlt ist. Für ihn ist das normal und absolut in Ordnung, für uns nicht vorstellbar. Und das für ein Gehalt, das für ihn gutes Geld ist, für uns definitiv nicht. Es ist halt immer eine Frage der Perspektive.“