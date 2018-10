Am Freitag gingen die dritten Youth Olympic Games im argentinischen Buenos Aires zu Ende zu. Das österreichische Team war dabei so erfolgreich wie nie: Im Vergleich zu den YOG in Nanjing, China, steigerte sich die rot-weiß-rote Auswahl von drei auf elf Medaillen. Ständiger Begleiter der Nachwuchs-Asse war der Sportmediziner Joachim Westermeier aus Korneuburg.

Der 40-Jährige geriet ins Schwärmen: „Nicht nur das Wetter war uns großteils freundlich gesinnt, sondern vor allem die Argentinier, welche bereits bei der Eröffnungsfeier ihren Enthusiasmus für Sport zeigten.“ Was er damit meinte? Es fand erstmals in der Geschichte eines olympischen Events eine Eröffnungsfeier außerhalb eines Stadions statt, und zwar im Herzen von Buenos Aires rund um den berühmten Obelisken, und es kamen 250.000 (!) Argentinier, um dieser Zeremonie beizuwohnen. „Erfreulicherweise war auch während der Spiele diese Euphorie ungebrochen, und so stellten sich Zuseher bis zu drei Stunden an, um die Jugendsportler aus aller Welt anzufeuern. Einfach nur beein druckend“, so Westermeier.

Er selbst war mit einem Team von drei Physiotherapeuten vor Ort, um für die Fitness und die Gesundheit der Athleten zu sorgen. „Vor gröberen Verletzungen blieben wir Gott sei Dank diesmal verschont, und auch die erkrankten Athleten konnten wir immer zeit gerecht zu ihren Wettkämpfen gesund und fit machen“, war der Weinviertler stolz, seinen Beitrag zum erfolg reichen ÖOC-Abschneiden geleistet zu haben. „Es war wieder ein einmaliges Erlebnis.“