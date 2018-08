Licht und Schatten gab es für den 29-jährigen Korneuburger Thomas Kunert: Gemeinsam mit seinem neuen Spielpartner Peter Eglseer beendete er die Beachvolleyballsaison bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in Litzlberg am Attersee mit einem siebenten Platz.

Als Nummer acht gesetzt, besiegten sie in Runde eins die Silbermedaillengewinner des letztwöchigen MEVZA-Turniers in Portoroz (Anm.: Slowenien) Moritz Kindl/Mathias Seiser ganz sicher mit 21:17 und 21:14. In Runde zwei kämpften Kunert/Eglseer gegen die Top favoriten und späteren Staatsmeister Clemens Doppler/Ale-xander Horst tapfer, mussten sich aber 16:21 und 18:21 ge schlagen geben. „Eine starke Leistung, sind es doch die re gierenden Vizeweltmeister“, war Kunert zufrieden. Im Loser Bracket setzte sich das Duo dann gegen das Nachwuchsnationalteam Kindl/Ochaya mit 2:1 durch. Mit einer knappen 1:2- Niederlage gegen Florian Schnetzer/Daniel Müllner be endete Kunert/Eglseer die heurigen Meisterschaften schließlich auf Rang sieben.

Kunert: „Rein papiermäßig können wir mit diesem Abschneiden zufrieden sein, wir wissen aber, dass wir mehr können. In allen fünf gemeinsam bestrittenen Turnieren waren Peter und ich besser platziert, als es unser Turnierranking ver muten hätte lassen. Insofern war das Saisonfinish nach den neuerlichen Teamumstellungen zufriedenstellend.“

Eglseer sah es ähnlich: „Hier in Litzlberg, quasi vor meiner Haustüre, spiele ich besonders gerne. Das Wetter hat zwar nicht ganz mitgespielt, aber dennoch war es ein tolles Turnier. Wir hätten aber hier gerne das Semifinale erreicht.“

Mit den Staatsmeisterschaften am Attersee ist die Beachvolleyballsaison 2018 nun beendet. Es fängt aber bereits nächste Woche nahtlos die neue World-Tour-Saison 2018/2019 mit einem One-Star-Turnier im französischen Montpellier an. Kunert und Eglseer pausieren aber nächste Woche und werden danach in aller Ruhe die neue Saison planen.