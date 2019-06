TC Altenstadt - KTK I 6:3.

Immerhin! Ein Pünktchen wurde aus Vorarlberg in die Wachau mitgenommen. Krems musste Routinier Benni Klein (Hüftprobleme) vorgeben. Für ihn sprang der Slowake Samuel Hodor ein. Nach den Einzeln stand die Partie mit 3:3 nach Siegen von Manuel Grünbeck, Andreas Kramer und Michael Pallnsdorfer auf des Messers Schneide. Bei den Doppeln ließ den KTK Göttin Fortuna im Stich. Aplienz/Grünbeck unterlagen im Champions-Tiebreak, Pallnsdorfer/Kramer mussten bei 6:6 im ersten Satz w. o. geben, da Letzterer überknöchelt hatte und nicht mehr weiterspielen konnte.

KTK I -Waidhofen/Y. 5:4.

Wieder einmal tief durchatmen! Manuel Grünbeck und sein bayrischer Partner Patrick Ny stroem machten mit einem 10:6 im Champions-Tiebreak den Sack für die Wachauer endgültig zu, nachdem die anderen Doppel schon beendet waren. Unglaubliches schaffte auch Michael Pallnsdorfer im Einzel: Die Nummer 6 des KTK drehte noch sein Match, nachdem er den ersten Satz verloren und im zweiten Durchgang einen 0:4-Rückstand aufgerissen hatte.

Den Klassenerhalt sollten Grünbeck & Co bereits sicher in der Tasche haben. Am Samstag kommt mit Hochwolkersdorf ein durchaus schlagbarer Gegner.