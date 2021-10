Action pur am Pfenningberg

Das Finale der österreichischen Meisterschaften im Motocross fand vergangenes Wochenende in Imbach statt. Die Motorsportfans bekamen am Pfenningberg spannende Rennen in allen Klassen zu Gesicht.

Der neue MX-Open Staatsmeister heißt Michael Kratzer vom Dimoco Europe Racing Team. In der Kategorie MX2 sahen die Zuschauer einen spannenden Zweikampf um den Titel. Die beiden Staatsmeister Roland Edelbacher und Marcel Stauffer lagen vor dem ÖM-Finale nur fünf Punkte auseinander. Stauffer konnte die fünf Punkte Rückstand auf seinen Kontrahenten am Pfenningberg gutmachen und krönt sich erneut zum Staatsmeister.

Lokalmatador Markus Rammel krönt seine erfolgreiche Saison als Drittplatzierter im Finale, er darf sich über den dritten Rang in der MX2-ÖM Jahreswertung freuen. „Wir können mit unseren Leistungen unseren Fans und den Zuschauern etwas zurückgeben“, freut sich Rammel über die zahlreichen Fans am Pfenningberg.

Auch bei den Junioren wurde der Staatsmeistertitel erst in Imbach entschieden, Simon Breitfuss krönt sich zum Juniorenchampion. Lokalmatador Kevin Schneeweis erreichte mit dem sechsten Rang ein beachtliches Ergebnis in der Junioren-Tageswertung. „Danke an den MSC Imbach, der Verein hat eine tolle Strecke für uns vorbereitet, es hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht“, so der HTL-Schüler Schneeweis.

Nicht nur von den Rennsportlern, sondern auch vom Senftenberger Bürgermeister Stefan Seif, gab es Lob und Anerkennung für den MSC Imbach. „Günter Eichinger und sein Team haben eine hervorragende Arbeit gemacht, das war ein tolles Event.“ Der MSC-Imbach Obmann Eichinger freut sich über das positive Feedback. „Ich möchte mich bei allen Fahrern, Betreuern, den Sponsoren, Gönnern, unseren vielen Helferinnen und Helfern, sowie natürlich auch bei allen Zuschauern bedanken, es war ein wirklich tolles ÖM-Finale.“