Handball Auch Bregenz kann Kremser Siegesserie nicht stoppen

Lesezeit: 3 Min Bert Bauer

D as Team von Ibish Thaqi hat die Turbulenzen rund um den skandalösen Auftritt der serbischen Fußball-Hooligans beim Europacupspiel mental gut weggesteckt und setzte sich mit einem 31:28-Heimerfolg über Bregenz vorzeitig die Winterkrone auf. Die Entscheidung der EHF in der Causa Vojvodina Novi Sad sollte in den nächsten Tagen fallen. Die Partie wurde vorerst "verschoben".