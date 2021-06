Erster Schritt geschafft. Die GKL-Ladys entschieden das NÖ-Duell um den Aufstieg in die Bundesliga in zwei engen Partien für sich. Am Wochenende wollen die Kamptalerinnen mit Chefcoach Didi Ripper gegen WAT Brigittenau und den UHC Graz den Bundesliga-Aufstieg endgültig fixieren.

Andreas Edelbauer, Andreas Edelbauer