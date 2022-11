Laufsport: „Ginty“ siegt in Zöbing

Werbung

Bei schönem Herbstwetter standen insgesamt 73 Teilnehmer am Start, um auf die Warte am Heiligenstein zu stürmen. Neben den Einzelkategorien wurden auch die schnellsten Elternteil-Kind-Paare in der „Apfel-Stamm-Wertung“ gekürt. Weiters wurden in der „Wolke7-Wertung“ die schnellsten Liebespaare gesucht und in der „Beat Yourself-Kategorie“ galt es, seine persönliche Bestzeit so weit wie möglich zu unterbieten.

Waldviertel-Cup-Siegerin Ruth Doppler stellte in 9:09 Minuten einen neuen Streckenrekord auf. Foto: NOEN

Die beiden Sieger des Waldviertel Laufcups sicherten sich auch den Sieg in der Einzelwertung, Ruth Doppler gewann bei den Damen mit neuem Streckenrekord (9:09 Minuten), bei den Herren überquerte Philipp Gintenstorfer vom ULC Sparkasse Langenlois in 8:06 als Erster die Ziellinie.

Das schnellste Eltern-Kind-Paar in der weiblichen Wertung stellten Maria & Elisabeth Weißinger dar, bei den Männern siegten Philipp und Bernhard Gintenstorfer als „Running Gintys“. In der Kategorie der Liebespaare, an der insgesamt zehn Paare teilnahmen, siegten wie auch schon im Vorjahr Laura Hennebichler und Patrick Meidl. Eva Holzer konnte in der „Beat Yourself-Wertung“ ihre persönliche Bestzeit um 23 Sekunden verbessern, Tobias Steirer war eine Minute und 21 Sekunden schneller als in der Vergangenheit.