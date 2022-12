Doppelsieg zum Saisonstart für Höbenbacher

Werbung

Die neue Saison bringt für den Höbenbacher Elias Eischer einige Veränderungen mit sich. Der 15-Jährige wechselte im November von der Skiakademie Schladming ins Nordische Ausbildungszentrum (NAZ) Eisenerz. Grund für den Wechsel sind die besseren sozialen Bedingungen in Eisenerz, wie Vater Ronald erklärt. „Elias hat sich in Schladming nicht ganz wohl gefühlt. In der Skiakademie war er mit vielen Skifahrern zusammen, die sind einfach anders vom Charakter als die Langläufer. In Eisenerz ist er nur von nordischen Sportlern umgeben, das wird ihm auf jeden Fall guttun“, so Ronald Eischer.

Der Fokus in dieser Saison wird bei dem Athleten des USC Atomic St. Leonhard vermehrt auf Langlauf und nicht mehr auf Biathlon liegen. Mit seinen neuen Trainingskollegen absolvierte der 15-Jährige vor dem Saisonstart ein zweiwöchiges Trainingslager in Schweden, wo Eischer & Co. perfekte Trainingsbedingungen vorfanden. Die ersten beiden Saisonrennen wurden bereits ausgetragen. Beide Rennen in Sportgastein, welche zum Austria-Cup zählen, konnte Eischer in überlegener Bestzeit für sich entscheiden.

„Der Saisonstart war sehr wichtig für Elias. Nun kann er mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Rennen gehen.“ Das nächste große Rennen steht für Eischer im Jänner in Saalfelden an. Ziel für die neue Saison ist es, den Austria-Cup für sich zu entscheiden. Im März steht dann ein Vergleich mit der internationalen Konkurrenz in Frankreich an.