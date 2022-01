Höbenbacher Eischer ist Staatsmeister

Einer der größten Biathlon-Hoffnungen Österreichs kommt aus Höbenbach. Diese Tatsache hat Elias Eischer am vergangenen Wochenende mit dem Staatsmeitertitel bei den Schülermeisterschaften in Saalfelden untermauert.

Basis des Triumphs im 6-Kilometer-Sprint war eine hervorragende Schießleistung. Der 14-Jährige verfehlte trotz starken Schneefalls nur eine Scheibe beim Stehendschießen. Selbst ein kleines Malheur auf der Loipe – Eischer stürzte in der Abfahrt – gefährdete den Sieg vor Langzeit-Rivalen Matti Pinter aus Tirol, der in der Vorsaison alle Rennen für sich entscheiden hatte können, nicht.

Für Eischer war es der zweite Titel nach seinem Sieg im Biathlon-Einzelrennen 2020. Kleiner Wermutstropfen: Der Athlet des USC Atomic St. Leonhard erkrankte in der Nacht auf Sonntag und konnte im Verfolgungsrennen nicht teilnehmen. Sollte es die Gesundheit zulassen, will Eischer am kommenden Wochenende beim Langlauf-Sprint in der Ramsau an den Start gehen.