Höbenbacher Elias Eischer ist heiß auf internationalen Vergleich

Die Bilanz der abgelaufenen Biathlon- und Langlaufsaison von Elias Eischer kann sich sehen lassen. Bei 20 absolvierten Rennen im vergangenen Winter strahlte der Höbenbacher sieben Mal vom Siegertreppchen, holte sechs zweite und zwei dritte Plätze. Vater Ronald hatte vor der Saison schon eine Erwartungshaltung. „Natürlich waren Elias‘ und auch unsere Ansprüche groß, mit so vielen Siegen und Podestplätzen haben wir allerdings nicht gerechnet“, zeigt sich Eischers Vater erfreut über die herausragenden Leistungen seines Sohnes.

Die größten Erfolge im vergangenen Winter erreichte der 14-Jährige Biathlet bei den österreichischen Meisterschaften. Im Biathlon konnte Eischer jeweils einmal Gold und Silber gewinnen, die Bronzemedaille holte er auf der Langdistanz im Langlauf.

Bis Ostern noch auf der Loipe, danach Urlaub

Seit Herbst des vergangenen Jahres besucht das Biathlet-Ass nun die Ski-Handelsakademie in Schladming. Ein Schritt, der die Trainingsbedingungen des Höbenbachers drastisch verbessert hat. „Es war für Elias natürlich eine große Umstellung, aber er hat sich sehr gut eingelebt in Schladming. Speziell im Winter schaufelt die Schule viel Zeit für Training frei. Er trainiert jetzt in der Ramsau am Dachstein“, schildert Vater Ronald. Bis Ostern trainiert Eischer noch auf der Loipe, wo längere Einheiten am Programm stehen. Danach geht es für zwei bis drei Wochen in die wohlverdiente Pause.

Ab Mai startet für den 14-Jährigen die Vorbereitung auf die kommende Wintersaison, in der er erstmals mit Kleinkaliber schießen wird. „Bis jetzt schoss Elias mit Luftdruck, nun erfolgt die Umstellung auf das Kleinkaliber. Mit seinen Leistungen sollte er in der nächsten Saison die Möglichkeit haben, sich mit der internationalen Konkurrenz messen zu können. Dann wird es spannend zu sehen, wo er im internationalen Vergleich steht.“ Die Ziele in den österreichischen Bewerben sind klar: weiterhin ganz vorne dabei sein!