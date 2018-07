Marko Simek wird den MM UHK Krems in der kommenden Saison als Kapitän aufs Parkett führen. Die NÖN sprach mit ihm über seine neue Verantwortung im Team, seine Vorstellungen und Ziele.

NÖN: Du trägst schon seit acht Jahren das UHK-Dress, bist nun einer der jüngsten Kapitäne der Liga. Wie wirst du deine neue Aufgabe angehen?

Marko Simek: Wir sind generell ein sehr junges Team, und ich werde unsere Youngsters auf dem Weg nach oben mit aller Kraft unterstützen und meine Erfahrung weitergeben.

Auf dem Spielfeld wirkst du stets ruhig, cool und besonnen. Ist als Mannschaftsführer manchmal nicht ein forscheres Auftreten vonnöten?

Simek: Sicherlich. Wenn etwas aus meiner Sicht aus der Bahn läuft, kann ich auch anders, aber ich werde mich emotionell nicht dazu hinreißen lassen, vom Referee dann eine Bankstrafe wegen Kritisierens zu kassieren und dadurch der Mannschaft schaden.

Du bist in der letzten Saison nicht immer in der Grundaufstellung gestanden. Könnte das betreffend der Akzeptanz in der Mannschaft hinderlich sein?

Simek: Das glaube ich nicht. Mit Jakob Jochmann habe ich mir die Aufgaben im Angriffszentrum geteilt. Ich bin dann meistens in der heißen Schlussphase aufs Parkett geschickt worden. Mit Fabian Posch habe ich einen routinierten Spieler als Stellvertreter an meiner Seite.

Wie läuft die Vorbereitung derzeit und welche Ziele hast du dir persönlich für die Saison 18/19 gesetzt?

Simek: Es sind zahlreiche Neue zu uns gestoßen, alle sehr sympathisch, und sie haben sich in der kurzen Zeit schon bestens integriert. Natürlich stehen wir vor großen Herausforderungen, in der es einmal gilt, das Obere Play-off zu erreichen.

Du hast uns oft mit ungewöhnlichen Treffern verblüfft. Kannst du dir das irgendwie erklären?

Simek: Vielleicht kommt das daher, dass meine Mutter aus Serbien stammt und mir ein gewisses Ballgefühl einfach im Blut liegt.