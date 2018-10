Beim Großkampf-Wochenende in Wien stellte der Nachwuchs des Kremser Judoklubs und des Union Judo Krems abermals seine Talente unter Beweis.

Laura Summer (Judoklub Krems) ging mit dem „Team Österreich“ beim Donau-Pokal-Turnier ins Wettkampfwochenende und durfte sich über Team-Silber freuen. Bei den tags darauf folgenden International Vienna Open musste sich Summer mit einer doppelt so schweren ungarischen Kontrahentin plagen und erkämpfte am Ende in der Klasse U16 +63 Kilogramm Rang zwei. Im U18-Bewerb holte sich die Judoka außerdem eine Bronzemedaille.

Einen weiteren Stockerlplatz erkämpfte sich Fanny Schlögl (Judoklub Krems), die sich in der U14 nach tollen Kämpfen mit „Golden Score“ die Silbermedaille schnappte.

Auch der Union Judo Krems konnte bei den Wettkämpfen in Wien eine gute Medaillenbillanz verzeichnen: Leon Kaufmann (U12 bis 42 Kilogramm) und Katharina Handl (U10 bis 25) staubten je eine Goldene ab, die Vereinskollegen Kira Korjagina (U12 bis 28) und Leonie Kittel (U14 +57) legten mit Silber nach. Bronzemedaillen gab es für Semyon Tikhonov (U10 bis 30) und Lisa-Maria Okoli (U16 bis 63).

Dass die Kremser Judo-Vereine auf einem guten Weg sind, beweist auch das nächste Großevent, das im Oktober über die Bühne gehen wird. Durch seine Erfolge im Jahr 2018 darf sich der Judoklub Krems nämlichg auch national über steigendes Ansehen freuen: Das größte Judoturnier Österreichs, die Staatsmeisterschaften 2018, werden heuer am Samstag, 27. Oktober, in der Sporthalle Krems ausgetragen. 1.000 Kämpfer und Betreuer werden erwartet.

Der Judoklub Krems wird sich mit rund 40 Freiwilligen um die Organisation des Turniers kümmern. Die Kämpfe werden auf ORF Sport+ übertragen. Start der Vorrundenkämpfe ist um 10 Uhr, die Ehrengäste werden um 16 Uhr erwartet. Die Finalkämpfe beginnen um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Infos: www.judoklubkrems.at