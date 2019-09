Ursula Kirchberger und Tanja Braun-Uhor vom Club der Triathleten Grafenegg nahmen beide beim Cross-Duathlon in Mauerbach teil. Im Zuge des letzten Duathlons der Saison wurden auch gleichzeitig die österreichischen Cup-Sieger ermittelt.

Bei idealem Wetter wartete ein anspruchsvoller Wettkampf auf die Athleten. Die Laufstrecke hatte eine Länge von 1,3 Kilometer und musste insgesamt sieben Mal bewältigt werden. Bei teils schwerem Anstieg legten die Teilnehmer insgesamt 180 Höhenmeter zurück. Die anschließende Radstrecke führte über Forstwege, Wiesen und Asphalt.

Kirchberger bewies sich in Mauerbach erneut

Top-Athletin Ursula Kirchberger zeigte eine herausragende Leistung. Sie ging mit einer Endzeit von 1:36:44 Stunden ins Ziel, belegte damit den zweiten Gesamtrang und holte sich den Sieg in ihrer Altersklasse. Aber damit nicht genug: Sie schnappte sich in der Duathlon-Cup-Wertung 2019 den Gesamtsieg. Ihre Kollegin Tanja Braun-Uhor bestritt ihren ersten Duathlon und sicherte sich mit einer Zeit von 2:09:49 Stunden den vierten Platz in ihrer Altersklasse.