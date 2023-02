Eagles-Entwicklung war so nicht abzusehen

Werbung

Nach drei intensiven Monaten ist die Comeback-Saison der KEV Eagles erfolgreich zu Ende gegangen. In der ersten Spielzeit der Kampfmannschaft nach jahrelanger Pause präsentierte sich der Kremser Eishockeyverein von seiner besten Seite und zeigte, welch großes Potenzial in dem Team für die nächsten Jahre schlummert.

Die Erwartungen an die erste Saison waren vor dem Beginn der Meisterschaft äußerst niedrig. „Mit so einer jungen Mannschaft haben wir eigentlich damit gerechnet, dass wir kein einziges Spiel gewinnen werden“, gesteht Obmann Manfred Reinisch. Doch das junge Team, welches fast zur Gänze aus 16- und 17-Jährigen besteht, zeigte in fast allen Spielen, wie talentiert es ist. Nach dem Abschluss des Grunddurchgangs in der 2. Landesliga konnten die KEV Eagles insgesamt vier Spiele gewinnen, zwei davon in der Overtime. Besonders überraschend sind die zwei Siege gegen Zwettl, die man auch im letzten Saisonspiel mit 4:2 bezwingen konnte. „Das sind richtige Waldviertler Bären, und unsere Jungs haben super dagegengehalten.“

Die Performance in der Premierensaison stimmt die KEV-Verantwortlichen positiv für die nächsten Jahre. „Das Potenzial ist riesig. Mal sehen, wie es im nächsten Jahr aussieht.“