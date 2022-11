Eagles sind zurück in der Landesliga

Werbung

Aufgrund von Spielermangel musste der Kremser Eislaufverein (KEV) den Kampfmannschaftsbetrieb mit der Saison 2018/19 einstellen. Ganz bewusst leitete man prompt danach die notwendigen Schritte ein, um irgendwann wieder das Comeback mit einer Kampfmannschaft feiern zu können. Für die Verantwortlichen des KEV war klar, dies wird nur mit einer guten Nachwuchsarbeit gelingen.

Nach fünf Jahren freiwilliger Abstinenz sind die Kremser nun wieder zurück und nehmen an der höchsten Altersklasse teil. Die Eagles sind ab der heurigen Saison in der Landesliga II vertreten, die heuer zum ersten Mal ausgetragen wird. Ziel dieser neu gestalteten Liga ist es, Vereinen, bei denen die Infrastruktur oder das Spielermaterial (noch) nicht für die 1. Landesliga reicht, dennoch einen Meisterschaftsbetrieb zu ermöglichen. Die Liga wird als „Non-Hitting-Liga“ gespielt, harte Bodychecks sind beispielsweise nicht erlaubt. Dies war auch die Bedingung des KEV, um in der Landesliga II zu spielen. „Für uns war diese Regel die Hauptbedingung, um am Meisterschaftbetrieb teilzunehmen. Viele unserer Spieler kommen aus der U17 und müssen noch vor hartem Körperspiel geschützt werden“, stellt KEV-Obmann Manfred Reinisch klar.

Das erste Spiel der neuen Saison wurde in Krems gegen Stockerau absolviert. Die 4:12-Niederlage war dabei nicht von Bedeutung. Wichtig war, dass die jungen Spieler erstmals „echte“ Meisterschaftsluft schnuppern konnten.

Im Nachwuchs hingegen ist Krems eine echte Größe. In jeder Altersklasse ist der KEV für die NÖ Landesmeisterschaft gemeldet. Die ersten Spiele der Saison wurden schon absolviert. Die U12 der KEV Eagles musste sich in einem engen Spiel gegen den UEC Mödling am Ende mit 4:5 geschlagen geben. Auch die anderen Jugendmannschaften des Kremser Eislaufvereins befinden sich schon im Meisterschaftsbetrieb.

Neben dem Spielbetrieb findet jeden Mittwoch (gegen Voranmeldung) ein kostenloses Schnuppertraining für Eishockey-Anfänger statt.