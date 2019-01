Die Vorzeichen für die U14 der Kremser Eagles hätten schlechter nicht sein können. Nach der 2:9-Watschn bei der starken Truppe von Tulln/Stockerau ging es wenige Tage später gleich wieder gegen die Spielgemeinschaft. Grund dafür ist der wetterbedingte späte Saisonbeginn, der den Spielplan durcheinandergewirbelt hat.

Dieses Mal präsentierten sich die Eagles aber besser eingestellt auf die physisch klar überlegenen Kontrahenten. Scheibenbesitz und Torchancen hielten sich die Waage. Die körperliche Präsenz und der Wille, diese auch einzusetzen (die Gäste kassierten sechs Strafen – Krems nur eine) sowie die Effizienz vor dem Tor entschieden die Partie schlussendlich doch klar zugunsten von Tulln/Stockerau. Mit 2:6 fiel die Niederlage aber weniger deftig aus als noch wenige Tage zuvor.

Ein Debakel gab es dann allerdings in der dritten Partie der „englischen Woche“. Bei der Spielgemeinschaft Okanagan/ Vienna Tigers, die mit Spielern aus der Bundesliga in der Landesliga antreten darf, setzte es eine 0:10-Klatsche. Von der ersten Minute an war der Klassenunterschied ersichtlich, mit dem Spieltempo kamen die Kremser nicht zurecht. Trotz der klaren Überlegenheit präsentierten sich die Gastgeber unsportlich, begingen teils sehr harte Fouls.

U12 machte es gegen Wr. Neustadt spannend

Deutlich besser lief es für die derzeit so erfolgreiche U12 im Heimspiel gegen Wiener Neustadt, wenngleich es die Gastgeber unfreiwillig spannend machten. Die Industrieviertler reisten mit nur zehn Feldspielern an, was die Heimischen schon von einem ähnlich deutlichen Erfolg wie im Hinspiel (9:1) träumen ließ. Das erste Drittel ließ auch ein solches Endergebnis erahnen, führten die Kremser doch locker mit 3:1. Dann allerdings kam der Motor ins Stottern. Die Gäste gaben sich nicht auf und kamen auch nach Rückständen immer wieder zurück. Erst der Treffer zum 7:6 kurz vor Schluss versetzte den Wr. Neustädtern den Todesstoß.

Turniere spielten indes die jüngsten Mannschaften der Kremser Eagles, die U10 und die U8. Erstere bekam es am heimischen Eislaufplatz mit Teams aus Wiener Neustadt, Mödling und Stockerau/Tulln zu tun. Die Gastgeber präsentierten sich von ihrer Schokoladenseite und mussten sich nur gegen Mödling geschlagen geben. Ein Auftritt, der Lust auf mehr macht.

Für die U8-Jung-Adler ging es beim Winterclassic-Turnier in Klosterneuburg vor allem um eines – den Spaß am Spiel. Und den hatten die Rookies. Nach fünf Spielen durften alle Spieler mit Medaillen nach Hause fahren.