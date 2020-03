Beim 61. International Pee-Wee Turnier im kanadischen Quebec nahmen insgesamt 120 Mannschaften aus aller Welt teil. Unter ihnen war auch das österreichische Team Austria Select am Start. Einer der Spieler war der 13-jährige Benedikt Wieser. Er spielte von Klein auf, bei den Rookies bis zur U12, beim Kremser Eislaufverein, wobei er das Eishockeyspiel erlernt und perfektioniert hat.

Beim größten Nachwuchsturnier konnte der Kremser mit dem Team in der Altersklasse Pee-Wee AA den ersten Platz erreichen. Dabei gewann die österreichische Mannschaft fünf von fünf Spielen, was den ersten österreichischen Erfolg in dieser Altersklasse bei dem Turnier brachte. Vor einer Kulisse von über 10.000 Besuchern besiegte Austria Select unter anderem die Boston Junior Bruins, die Tampa Bulls und im Finale die Rive-Nord Titans mit 4:3.