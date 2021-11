Kremser Young Eagles: Nachwuchsarbeit trägt Früchte

Die Temperaturen fallen und der Kremser Eislaufplatz hat bereits wieder aufgesperrt. Ein Jahr mussten die Nachwuchsspieler nun schon auf Eistrainings verzichten, der KEV versuchte die Zeit mittels Trockentrainings zu überbrücken.

Die kontinuierliche Nachwuchsarbeit der Kremser zeigt jedenfalls schon Früchte. Heuer startete die niederösterreichische Eishockeyauswahl „Lower Austria Stars“ mit 13 Spielern der Young Eagles. In einer Kooperation des NÖELV, der niederösterreichischen Vereine und der Okanagan Hockey Akademie, starten zwei Mannschaften in der österreichischen Bundesliga. Sowohl in der U12 als auch in der U14 sorgen aktuell mehr als ein Dutzend Young Eagles für Furore. Die Nachwuchsarbeit des KEV ist auf dem richtigen Weg.